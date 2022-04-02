«Флорида» забила четыре гола в третьем периоде и отыгралась с 2:6

В эти минуты в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости идёт 59-я минута, счёт в матче 6:6.



После второго периода «Пантерз» уступали со счётом 2:6, после чего площадку покинул российский голкипер Сергей Бобровский, которого заменил Спенсер Найт.



Напомним, за «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Янне Куокканен и Андреас Юнссон, а Егор Шарангович оформил хет-трик. У «Флориды» забили Антон Лунделль, Радко Гудас, Брэндон Монтур, Густав Форслинг, а также дубль на счету Александра Баркова.



В текущем сезоне Бобровский провёл 44 матча без учёта текущего и оформил три шат-аута.



Отметим, перед матчем «Пантерз» занимали первое место в таблице Восточной конференции.



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