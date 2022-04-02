Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» отыграла четыре шайбы и победила «Нью-Джерси», у Шаранговича хет-трик

«Флорида» отыграла четыре шайбы и победила «Нью-Джерси», у Шаранговича хет-трик
Комментарии

Только что в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:6 после овертайма (1:2, 1:4, 4:0, 1:0).

После второго периода «Пантерз» уступали со счётом 2:6, после чего площадку покинул российский голкипер Сергей Бобровский, которого заменил Спенсер Найт.

Напомним, за «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Янне Куокканен и Андреас Юнссон, а Егор Шарангович оформил хет-трик. У «Флориды» забили Антон Лунделль, Радко Гудас, Брэндон Монтур, Густав Форслинг, а также дубль на счету Александра Баркова. В овертайме гол Форслинга принёс гостям победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 7
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Шарангович – 03:25 (5x5)   2:0 Хьюз – 03:42 (5x5)   2:1 Шьяро – 09:02 (5x5)   3:1 Шарангович (Мерсер) – 22:00 (5x5)   4:1 Куокканен (Юнссон, Смит) – 22:45 (5x5)   4:2 Гудас (Монтур) – 31:17 (5x5)   5:2 Шарангович (Хишир) – 34:44 (5x5)   6:2 Юнссон (Куокканен, Боквист) – 36:08 (5x5)   6:3 Монтур (Дюклер, Марчмент) – 45:34 (5x5)   6:4 Форслинг (Райнхарт) – 47:03 (5x5)   6:5 Барков (Беннетт, Юбердо) – 55:23 (6x5)   6:6 Барков (Уигар, Юбердо) – 58:36 (6x5)   6:7 Форслинг (Беннетт) – 61:45 (3x3)

Отметим, перед матчем «Пантерз» занимали первое место в таблице Восточной конференции.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022