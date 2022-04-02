«Флорида» отыграла четыре шайбы и победила «Нью-Джерси», у Шаранговича хет-трик

Только что в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:6 после овертайма (1:2, 1:4, 4:0, 1:0).



После второго периода «Пантерз» уступали со счётом 2:6, после чего площадку покинул российский голкипер Сергей Бобровский, которого заменил Спенсер Найт.



Напомним, за «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Янне Куокканен и Андреас Юнссон, а Егор Шарангович оформил хет-трик. У «Флориды» забили Антон Лунделль, Радко Гудас, Брэндон Монтур, Густав Форслинг, а также дубль на счету Александра Баркова. В овертайме гол Форслинга принёс гостям победу.

Отметим, перед матчем «Пантерз» занимали первое место в таблице Восточной конференции.



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