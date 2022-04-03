«Колорадо» одержал третью победу кряду, обыграв «Питтсбург». У Малкина — «-2»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

За «Колорадо» забрасывали Микко Рантанен, Николя Обе-Кюбель, Девон Тэйвз. Авторами заброшенных шайб «Питтсбурга» стали Сидни Кросби и Майк Мэтисон.

35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 21 секунду и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-2». У его соотечественника из «Эвеланш» Валерия Ничушкина за 17.10 на льду также ни одного заработанного очка и коэффициент полезности «0».

Напомним, «Колорадо Эвеланш», набрав 104 очка в 69 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ, «Питтсбург Пингвинз» (92) – пятый на Востоке.