Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вписал своё имя в историю клуба, обновив рекорд по количеству очков за один сезон.

В игре регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» Капризов набрал свой 84-й (38+46) балл за результативность в 66-й игре сезона, тем самым улучшив достижение Мариана Габорика, у которого в сезоне-2007/2008 было 83 очка за 77 матчей.

Всего на счету Капризова 121 матч в НХЛ, в которых ему удалось набрать 135 (65+70) очков при коэффициенте полезности «+30». Отметим, что благодаря этому результативному действию Капризов продлил свою серию с набранными очками до шести матчей, в которых ему удалось совершить восемь (6+2) результативных действий при коэффициенте полезности «+4». Его серия началась в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2 ОТ), который состоялся в ночь на 25 марта.