Кучеров поразил ворота «Монреаля», продлив результативную серию до 4 матчей

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 2-й период, счёт равный – 3:3.

В середине второго периода отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову, забросившему третью шайбу своей команды в этой встрече. Ему ассистировали защитник Виктор Хедман и нападающий Алекс Киллорн. Отметим, что в первом периоде Кучеров записал на свой счёт и результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров набрал 41-е и 42-е (12+30) очко в 33-м матче нынешнего сезона при коэффициенте полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени.