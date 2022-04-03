Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров поразил ворота «Монреаля», продлив результативную серию до 4 матчей

Кучеров поразил ворота «Монреаля», продлив результативную серию до 4 матчей
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 2-й период, счёт равный – 3:3.

В середине второго периода отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову, забросившему третью шайбу своей команды в этой встрече. Ему ассистировали защитник Виктор Хедман и нападающий Алекс Киллорн. Отметим, что в первом периоде Кучеров записал на свой счёт и результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров набрал 41-е и 42-е (12+30) очко в 33-м матче нынешнего сезона при коэффициенте полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени.

Неудержимый Кучеров! Разрывал в большинстве и оформил ассистентский хет-трик Неудержимый Кучеров! Разрывал в большинстве и оформил ассистентский хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022