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Проворов прервал 25-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Торонто»

Проворов прервал 25-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Торонто»
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В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 2:2. У хозяев льда отличились Кевин Хейз и Иван Проворов. Российский защитник прервал безголевую серию, которая составляла 25 матчей. Также Проворов отметился голевой передачей. В составе «Торонто» забили Уэйн Симмондс и Тимоти Лильегрен.

Для Проворова этот гол стал шестым в нынешнем сезоне НХЛ. В 65 играх на его счету 22 (6+16) очка.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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