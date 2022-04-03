Дубль и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли со счётом 6:3.



В составе «Филадельфии» дублем отметился российский защитник Иван Проворов, прервавший безголевую серию, которая составляла 25 матчей. Также Проворов ассистировал Кевину Хейзу. У «Торонто» отличились Уэйн Симмондс, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль, Морган Райлли и Джон Таварес.

В 65 играх на счету Проворова 23 (7+16) очка.

После 68 матчей «Филадельфия» занимает 15-е место в Восточной конференции. В активе команды 53 балла. «Торонто» (68) находится на третьей строчке. На его счету 93 очка.



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