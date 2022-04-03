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Дубль и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»

Дубль и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли со счётом 6:3.

В составе «Филадельфии» дублем отметился российский защитник Иван Проворов, прервавший безголевую серию, которая составляла 25 матчей. Также Проворов ассистировал Кевину Хейзу. У «Торонто» отличились Уэйн Симмондс, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль, Морган Райлли и Джон Таварес.

В 65 играх на счету Проворова 23 (7+16) очка.

После 68 матчей «Филадельфия» занимает 15-е место в Восточной конференции. В активе команды 53 балла. «Торонто» (68) находится на третьей строчке. На его счету 93 очка.

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НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хейз (Проворов, Линдблом) – 23:56 (5x5)   1:1 Симмондс (Броди) – 30:23 (5x5)   1:2 Лильегрен (Джордано, Бантинг) – 31:32 (5x5)   2:2 Проворов (Хейз) – 34:33 (5x5)   2:3 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 47:41 (5x5)   2:4 Энгвалль (Райлли) – 51:43 (4x5)   3:4 Проворов (Браун, Макьюэн) – 52:23 (5x5)   3:5 Райлли (Бантинг, Марнер) – 53:47 (5x5)   3:6 Таварес (Нюландер) – 55:49 (5x5)
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