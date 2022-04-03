Никита Кучеров признан второй звездой матча с «Монреалем»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой матча с «Монреаль Канадиенс».

Россиянин в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи. Первой звездой матча стал нападающий «Монреаля» Коул Кофилд, на счету которого один гол. Третьей звездой стал ещё один форвард «Монреаля» Ник Судзуки, который отметился результативной передачей.

Напомним, встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 по буллитам.

«Тампа» прервала свою четырёхматчевую победную серию. «Монреаль», в свою очередь, одержал первую победу после трёх поражений подряд. В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» встретится с «Оттавой Сенаторз».