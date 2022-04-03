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Кирилл Капризов признан второй звездой матча «Каролина» — «Миннесота»

Кирилл Капризов признан второй звездой матча «Каролина» — «Миннесота»
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил звание второй звезды встречи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).

Российский форвард забросил одну шайбу и отметился результативной передачей. Первой звездой матча стал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, отразивший 37 из 38 бросков по воротам. Тройку замкнул игрок «Каролины» Теуво Терявяйнен, забивший единственный гол команды.

Благодаря результативным действиям в матче Капризов набрал 85 (39+46) очков в 65 матчах сезона и установил рекорд по количеству результативных действий за сезон среди игроков «Миннесоты». Последний раз Кирилла признавали первой звездой в матче с «Бостон Брюинз» (4:2) 17 марта. Тогда он также набрал 2 очка, оформив дубль.

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