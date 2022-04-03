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Кирилл Капризов высказался о своём рекорде в «Миннесоте»

Кирилл Капризов высказался о своём рекорде в «Миннесоте»
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Российский нападающий Кирилл Капризов прокомментировал свой рекорд по количеству очков за один сезон в составе «Миннесоты Уайлд».

«Цуккарелло решил взять всю ответственность за это на себя. Я дал ему довольно простой пас, а он сделал всё остальное. Мне действительно не пришлось много делать. Спасибо ему. И, конечно же, это для меня было особенным», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в своём «твиттере».

В игре регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» Капризов набрал 84-й (38+46) балл за результативность в 66-й игре сезона, тем самым улучшив достижение Мариана Габорика, у которого в сезоне-2007/2008 было 83 очка за 77 матчей.

Напомним, гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1.

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