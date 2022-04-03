Вайсфельд: трудности «Трактора» ни о чём не говорят. У клуба такой хоккей – незрелищный

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался о предстоящей серии финала Восточной конференции между «Металлургом» и «Трактором».

Может ли «Трактор» пройти в финал за счёт своего стиля? Конечно. Каждая команда верит в свой стиль и надеется, что он сработает. Челябинцы играют очень строго. Если им удастся сыграть без ошибок, то почему нет? Это обученная, мастеровитая и дисциплинированная команда. Трудности в серии «Салаватом»? У челябинцев и с «Нефтехимиком» были трудности, везде выигрывали с преимуществом в одну шайбу. «Трактор» так играет. У него такой хоккей – незрелищный, терпеливый, из-за чего и создаётся такое впечатление. Так что эти трудности ни о чём не говорят. «Трактор» затратил значительно меньше сил и провёл меньше матчей, чем «Металлург». К тому же у него травмирован только Седлак. У челябинцев есть свои аргументы, и при том очень серьёзные», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Первый матч между «Металлургом» и «Трактором» пройдёт 3 апреля.