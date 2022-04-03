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Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе»

Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимали «Даллас Старз». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников, Яни Хаканпяя, Йон Клингберг, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Наместников и Денис Гурьянов записали на свой счёт по одной результативной передаче. Четыре гола «Сан-Хосе» забили Ник Бонино, Брент Бёрнс, Джон Леонард и Александр Хмелевски.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас», набрав 81 очко, обошёл «Вегас Голден Найтс» и поднялся на восьмое место, «Сан-Хосе» с 66 баллами остаётся на 13-й строчке. В следующем матче «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Сан-Хосе» сыграет с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бонино (Грегор, Карлссон) – 01:25 (5x5)   1:1 Наместников (Сегин) – 01:50 (5x5)   1:2 Хаканпяя (Сегин, Наместников) – 08:11 (5x5)   1:3 Клингберг (Хинц, Павелски) – 09:53 (5x5)   1:4 Робертсон (Гурьянов, Сегин) – 19:59 (5x5)   2:4 Бёрнс (Хмелевски, Мегна) – 27:53 (5x5)   2:5 Павелски (Хинц, Робертсон) – 47:44 (5x5)   3:5 Леонард (Карлссон, Ферраро) – 55:21 (5x5)   4:5 Кутюр (Хмелевски, Грегор) – 58:35 (6x5)
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