Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимали «Даллас Старз». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников, Яни Хаканпяя, Йон Клингберг, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Наместников и Денис Гурьянов записали на свой счёт по одной результативной передаче. Четыре гола «Сан-Хосе» забили Ник Бонино, Брент Бёрнс, Джон Леонард и Александр Хмелевски.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас», набрав 81 очко, обошёл «Вегас Голден Найтс» и поднялся на восьмое место, «Сан-Хосе» с 66 баллами остаётся на 13-й строчке. В следующем матче «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Сан-Хосе» сыграет с «Сиэтл Кракен».
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