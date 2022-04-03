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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Калгари», команды забили десять голов на двоих

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Калгари», команды забили десять голов на двоих
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Райан О'Райлли, Джастин Фолк, Натан Уокер, Иван Барбашёв и Брэндон Саад. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич также записал на свой счет результативную передачу.

За «Калгари» отличились Бретт Ритчи, Джонни Годро, Ноа Ханифин и Диллон Дюбе. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Калгари» продлил серию поражений до трёх матчей. «Сент-Луис», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фолк, Тарасенко) – 00:54 (5x5)   1:1 Ритчи (Андерссон, Ханифин) – 04:47 (5x5)   2:1 Годро (Баклунд, Гудбрансон) – 12:49 (5x5)   2:2 О'Райлли (Шенн) – 17:31 (5x4)   2:3 Фолк (Перрон, Саад) – 33:35 (5x5)   3:3 Ханифин – 50:43 (5x5)   3:4 Уокер (Томас, Ледди) – 58:04 (5x5)   3:5 Барбашёв (Шенн, Фолк) – 59:05 (en)   4:5 Дюбе (Линдхольм, Ткачук) – 59:22 (6x5)   4:6 Саад (Бучневич) – 59:55 (en)
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