Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Калгари», команды забили десять голов на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Райан О'Райлли, Джастин Фолк, Натан Уокер, Иван Барбашёв и Брэндон Саад. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич также записал на свой счет результативную передачу.
За «Калгари» отличились Бретт Ритчи, Джонни Годро, Ноа Ханифин и Диллон Дюбе. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Калгари» продлил серию поражений до трёх матчей. «Сент-Луис», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.
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