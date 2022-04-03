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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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14:50 Мск
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Ячанов: не сказал бы, что «Металлург» играет в безусловно атакующий хоккей

Ячанов: не сказал бы, что «Металлург» играет в безусловно атакующий хоккей
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Экс-вратарь СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о предстоящей серии финала Восточной конференции между «Металлургом» и «Трактором».

«Пока мы не увидим эту серию, оценить, что эффективнее, не сможем. Взять сейчас того же Тертышного у «Трактора». Ярчайшая звёздочка просияла в этом сезоне. Какой оборонительный хоккей с таким игроком? Да и я бы не сказал, что Магнитогорск играет в безусловно атакующий хоккей, хотя, конечно, там есть Лайпсик, Чибисов и другие интересные ребята.

«Магнитка» против «Авангарда» отыгралась с 0-2, потом взяла седьмой матч. Безусловно, это крайне важный психологический момент. Победа в седьмой игре вызывает сильный эмоциональный подъём внутри команды, сплачивает и объединяет её. Я видел, когда команды, выигрывавшие решающий матч даже на начальной стадии плей-офф, двигались на этом заряде вплоть до завоевания кубка. Не исключаю, что подобное может произойти и с Магнитогорском», – сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Первый матч между «Металлургом» и «Трактором» пройдёт 3 апреля.

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