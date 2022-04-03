Капризов установил новый рекорд, «Спартак» подаст протест на судейство. Главное к утру
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Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон, «Локомотив» обыграл «Спартак», «Челси» разгромно уступил «Брентфорду» и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
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