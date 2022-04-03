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Капризов установил новый рекорд, «Спартак» подаст протест на судейство. Главное к утру

Капризов установил новый рекорд, «Спартак» подаст протест на судейство. Главное к утру
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Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон, «Локомотив» обыграл «Спартак», «Челси» разгромно уступил «Брентфорду» и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Изидора принёс «Локомотиву» победу в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком»
  2. «Реал» обыграл «Сельту» в матче Примеры. Бензема пробил три пенальти за игру
  3. Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон
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  5. Ваноли: неправда, что «Спартак» не хотел играть с «Локо». Правильно, что матч состоялся
  6. Свёнтек обыграла Осаку в финале турнира в Майами, во втором сете японка не взяла ни гейма
  7. ЦСКА победил СКА в первом матче финальной серии Западной конференции
  8. «Челси» разгромно проиграл «Брентфорду». Эриксен забил первый гол в АПЛ после возвращения
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