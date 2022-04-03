«Лидер франшизы». «Миннесота» показала фото Капризова с рекордной шайбой

«Миннесота Уайлд» опубликовала фото российского нападающего Кирилла Капризова, который установил рекорд по количеству результативных действий в составе клуба.

«Лидер франшизы», — подписано фото Капризова, на котором он держит рекордную шайбу.

Фото: «Твиттер» «Миннесоты»

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» Капризов забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 85 (39+46) очков в 65 матчах сезона и установил рекорд по количеству результативных действий за сезон, превзойдя достижение Мариана Габорика, у которого в сезоне-2007/2008 было 83 очка за 77 матчей.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 120 матчах, в которых записал в свой актив 65 голов и сделал 69 результативных передач при коэффициенте полезности «+30».