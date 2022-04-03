Цуккарелло: Флёри сегодня выиграл игру для «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об игре голкипера Марка-Андре Флёри во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).



«Флёри выиграл для нас сегодня игру. У соперника было несколько действительно хороших моментов во втором периоде. Мы были немного распущены. Нам повезло в этом компоненте», – цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ.



Напомним, по ходу текущего сезона Флёри был обменян из «Чикаго Блэкхоукс». После перехода в «Миннесоту» голкипер провёл три встречи.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. В этой игре российский форвард Капризов забил гол и отметился результативной передачей, благодаря чему установил рекорд по количеству результативных действий за сезон среди игроков «Миннесоты».

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