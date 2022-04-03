Ячанов: с уходом Метсолы «Салават» потерял не много. В нём и так не все были уверены

Экс-голкипер СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о вратарях «Авангарда» и «Салавата Юлаева»,



«Допускаю, что об уходе Метсолы говорили меньше, чем о других легионерах, потому что и так не все были уверены в нём. У Юхи в своё время был шикарнейший плей-офф, но в прошлом году кубковые матчи ему не удались. Не было уверенности, не было таких ожиданий, поэтому и не случилось такого расстройства от его отъезда. Но надо отдать должное Шарыченкову – он достойно провёл этот плей-офф. Думаю, что с уходом Метсолы «Салават» потерял не очень много.



Грубец в прошлом плей-офф он действительно выглядел блестяще. Но нельзя сбрасывать со счётов игру омичей в обороне: полевые «Авангарда» очень мощно помогали Грубецу, разрушали много атак, блокировали безумное, просто безумное количество бросков. Тогда эта помощь позитивно сказалась на игре самого Грубеца.



В этом году «Авангард» потерял ведущих защитников, и помощь от защитников была уже не такой безусловной, поэтому Грубецу стало сложнее. Показательно, как в пятом матче Чибисов забил ему из-за лицевой линии, шайба попала в ворота от головы Грубеца. Это очевидная техническая ошибка вратаря. Причём этот промах со стороны Грубеца случился в самом начале встречи. А такие шайбы всегда психологически влияют на действия команды. Одно дело – пропустить в борьбе, команда скажет: «Ничего, бывает, играем дальше». Другое дело, когда подспудно игроки понимают, что это ошибка вратаря. Этой шайбой Грубец задал тон игре, и в итоге команда уступила», – сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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