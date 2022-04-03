Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, пройдёт второй игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.
В 15:00 мск в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором». Это будет первый матч команд в рамках финала Восточной конференции в текущем сезоне.
Отметим, что первая встреча финала Западной конференции состоялась вчера, 2 апреля. В том матче, который проходил в Санкт-Петербурге, московский ЦСКА выиграл у СКА со счётом 3:1.
Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».
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