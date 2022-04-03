Барков – о камбэке с 2:6: знаем, что можем вернуться в любую игру
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал камбэк команды в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», где «Пантерз» за третий период отыгрались с 2:6 и выиграли в овертайме.
«Знаем, что можем вернуться в любую игру. Во втором перерыве нам нужно было просто забыть об этой ситуации. Просто продолжать искать свою игру и идти вперёд. Именно это мы и сделали.
Быть частью этой команды очень приятно. Этому помогают и победы, но в первую очередь мы получаем удовольствие и от самой игры.
У нас действительно талантливая команда, мы учимся друг у друга каждый день. Во время каждой игры и каждой тренировки», – цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.
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