И. Воробьёв – о финале Востока: огня подбрасывает то, что это наше областное дерби

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф Восточной конференции с челябинским «Трактором».
«Мы в финале конференции – тут любой соперник принципиален. Немного больше огня подбрасывает то, что это наше областное дерби, это показывает развитие хоккея в Челябинской области и правильные действия менеджмента обеих команд.
Подбрасывает ли огня то, что я с Анваром Гатиятулиным почти друзья и работал вместе? У меня был случай, когда я играл: два тафгая подрались, а до этого, оказывается, они играли в одной команде, на одной машине ездили и семьи рядом жили. Потом, когда их уже выгнали с площадки, они пошли, поговорили, спросили о семьях, как дела. Знакомства и хоккей здесь врознь.
«Трактор»? Быстрая команда, может терпеть, хорошие исполнители, они много купили свободных агентов лучших по тому году, выиграли за них борьбу. Хорошая команда в две стороны, может хорошо терпеть и играть от обороны, а может так же и атаковать. У нас есть заготовки, посмотрим, завтра вечером будем знать больше.
Седлак возможно не сыграет? Возможно – это другая вещь, возможно у него не так всё плохо. С ключицами там что-то, но по нашей информации он играть будет. Лидер есть лидер, кого-то не хватает у них, кого-то не хватает у нас, поэтому будем смотреть.
Маклюков? Вчера был у него в больнице, уже лучше, он улыбался, мы поговорили. Дай Бог всё будет хорошо, от этого исходим», – цитирует Воробьёва официальный сайт «Металлурга».
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