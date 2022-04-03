Яковлев: давно не было, чтобы две уральские команды играли на такой стадии плей-офф

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев поделился ожиданиями от первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ с «Трактором».

«Готовимся в штатном режиме. Были практически два дня восстановительных, выходных. Восстановились, завтра уже матч. Сегодня была короткая тренировка, разобрали уже соперника. Всё в штатном режиме.

«Южноуральское дерби» ещё со времён школы – что-то особенное для меня? Да, безусловно. Такого давно не было, чтобы две уральские команды играли на такой стадии плей-офф. Это классно, будет большой ажиотаж, много болельщиков. Я считаю, это только в плюс идёт Уралу и нашему хоккею», – цитирует Яковлева официальный сайт «Металлурга».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».