А. Юдин: СКА много создаёт, нужно прибавить в реализации

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал старт серии в финале Западной конференции между СКА и ЦСКА.
«Серия СКА и ЦСКА началась интересно, видно было, что тренеры поработали над тактикой, хоккей был быстрый, очень высокого уровня. Результат первой игры мог быть любым: моментов хозяева создали очень много, но очень здорово играл Федотов. Очевидно, петербуржцам нужно серьёзно прибавлять в реализации – у них достаточно мастеров, поставлена игра, но нужно более ответственно относиться к своим шансам. У ЦСКА более опытная команда, москвичи более бережно отнеслись к своим моментам. У СКА один Гусев имел по меньшей мере четыре хороших момента, но всё хотел отдать пас, а не сам бросать.
Гусев – голеодор. Он должен сам забивать. Создав меньше, гости воспользовались лишней ошибкой СКА, поэтому и смогли победить. Приятно, что даже на таком уровне в СКА доверяют молодым. Для них это отличная проверка, они получат хороший опыт по итогам этого плей-офф. Серия только началась, не сомневаюсь, что она и в дальнейшем будет равной, а победит тот, кто окажется сильнее в мелочах. По-прежнему считаю, что фаворита в серии нет и исход может быть любым», – сказал Юдин «Чемпионату».
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