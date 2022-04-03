«Трактор», благодаря курьёзной шайбе в меньшинстве, обыгрывает «Магнитку» после 2 периодов

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» встреча в рамках полуфинального раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в которой местный «Металлург» встречается с челябинским «Трактором». По окончании второго периода хоккеисты гостей выигрывают со счётом 2:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Единственную шайбу во второй 20-минутке забросил в меньшинстве форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. защитник «Магнитки» Егор Яковлев в своей зоне сделал неаккуратную скидку назад, к которой Брендан Лайпсик не был готов. Бывальцев перехватил шайбу, после чего разделался с Василием Кошечкиным.

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