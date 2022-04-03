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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
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«Трактор», благодаря курьёзной шайбе в меньшинстве, обыгрывает «Магнитку» после 2 периодов

«Трактор», благодаря курьёзной шайбе в меньшинстве, обыгрывает «Магнитку» после 2 периодов
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» встреча в рамках полуфинального раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в которой местный «Металлург» встречается с челябинским «Трактором». По окончании второго периода хоккеисты гостей выигрывают со счётом 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственную шайбу во второй 20-минутке забросил в меньшинстве форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. защитник «Магнитки» Егор Яковлев в своей зоне сделал неаккуратную скидку назад, к которой Брендан Лайпсик не был готов. Бывальцев перехватил шайбу, после чего разделался с Василием Кошечкиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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