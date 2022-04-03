«Трактор», благодаря курьёзной шайбе в меньшинстве, обыгрывает «Магнитку» после 2 периодов

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» встреча в рамках полуфинального раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в которой местный «Металлург» встречается с челябинским «Трактором». По окончании второго периода хоккеисты гостей выигрывают со счётом 2:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Единственную шайбу во второй 20-минутке забросил в меньшинстве форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. защитник «Магнитки» Егор Яковлев в своей зоне сделал неаккуратную скидку назад, к которой Брендан Лайпсик не был готов. Бывальцев перехватил шайбу, после чего разделался с Василием Кошечкиным.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
16:31
-
16:21
-
15:39
-
15:29
-
15:00
-
14:06
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:53
-
08:31
-
08:10
-
07:58
-
07:49
-
07:14
-
06:35
-
06:30
-
06:10
-
05:37
-
05:05
-
04:45
-
04:45
-
04:31
-
04:04
-
03:53
-
03:41