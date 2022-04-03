«Игру перевернули, молодцы». Воробьёв — о волевой победе над «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции в рамках плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2).
«Познакомились с соперником, первая игра. Было ясно, что «Трактор» очень грамотно обороняется. Нужно было не делать ошибок, не дарить голы, чтобы потом яростно не отыгрываться. Игру перевернули, молодцы. Голы Хультстрёма и Неколенко? Плей-офф не то время, чтобы кто-то один забивал. Линус – атакующий защитник, у Архипа другая задача. Если он нам помогает, то это здорово. Отсутствие трёх защитников? Все, кто сегодня есть в нашем расположении, отыграли нормально. Здесь важна командная целостность.
Готовились так же, как и к предыдущим первым играм. Разобрали соперника и выиграли. Все ребята нормально сыграли. Игра Григорьева? Миша опытный игрок, у него есть пробег за спиной. Не молодого пацана запустили, у него стойкая психология. Игроки «Трактора» всё вылавливали на себя. С «Авангардом» у наших защитников был другой план. Если защитник несильно бросает с кистей, то может быть контратака. Говорили им, что нужно сильно бросать щелчком.
Команда могла быть эмоционально выхолощена после серии с «Авангардом». Дали один выходной, на следующий день собрали и повели команду на лёд, разобрали соперника. Были только в зале, очень щепетильно отнеслись к этому моменту. Будем улучшать детали», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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