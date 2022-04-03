Мичков: обидно, что не сыграем на ЮЧМ. 2004 год — очень сильный по сборной России

Нападающий системы СКА Матвей Мичков прокомментировал игру в составе сборной России на Кубке Карьяла в ноябре 2021 года, а также о том, что не национальная команда не примет участие на юниорском чемпионате мира.



«Спасибо руководству, что дали мне возможность сыграть за национальную сборную на Кубке Карьяла, — очень удачно получилось, ещё и забил гол. Спасибо всем тренерам, что доверяли мне. Для меня это ценный опыт, и надеюсь, что он обязательно пригодится.



Во взрослом хоккее скорости выше, принятие решения быстрее, ребята отдают сильнее и точнее передачи. В юниорском хоккее не все профессионалы, а тут ближе к КХЛ, и каждый игрок очень хорош.



17-летний Слафковски на Олимпиаде? Очень здорово сыграл, среди мужиков показал хороший уровень своей игры, хотя молод. Со Слафковским мы пересекались на турнире Глинки, играли там в финале.



Обидно, что не сыграем на юниорском чемпионате мира — всё-таки 2004 год очень сильный по сборной России, ни одного матча не проиграли с Владимиром Филатовым. По поводу сборной я не говорил и со мной не говорили. Видимо, сейчас рановато об этом думать, я сконцентрирован на этих матчах в МХЛ», — приводит слова Мичкова ТАСС.