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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 3 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, состоялся один матч в рамках третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В финале Восточной конференции первую встречу провели магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Победу одержала «Магнитка» со счётом 3:2, дважды отыгравшись по ходу встречи. В составе победителей отметились Артём Земчёнок, Линус Хультстрём и Архип Неколенко, у «Трактора» отличились Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
03 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Пилут, Бэйлен) – 13:24 (5x3)   1:1 Земчёнок (Голдобин, Карпов) – 19:21 (5x5)   1:2 Бывальцев – 33:23 (4x5)   2:2 Хультстрём (Майе) – 41:02 (5x4)   3:2 Неколенко (Дронов, Никонцев) – 47:08 (5x5)

В серии Запада встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Победу в первой встрече одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард», в финале 2021 года победивший в серии ЦСКА (4-2). Таким образом, у трофея будет новый обладатель.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 0-1.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 1-0.

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