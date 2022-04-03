Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, состоялся один матч в рамках третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В финале Восточной конференции первую встречу провели магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Победу одержала «Магнитка» со счётом 3:2, дважды отыгравшись по ходу встречи. В составе победителей отметились Артём Земчёнок, Линус Хультстрём и Архип Неколенко, у «Трактора» отличились Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев.

В серии Запада встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Победу в первой встрече одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1.



Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард», в финале 2021 года победивший в серии ЦСКА (4-2). Таким образом, у трофея будет новый обладатель.



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — ЦСКА, 0-1.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 1-0.

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