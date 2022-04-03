Форвард «Магнитки» Неколенко рассказал о разнице в игре с «Авангардом» и «Трактором»

Нападающий «Металлурга» Архип Неколенко подвёл итоги первой встречи с «Трактором» (3:2) в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Нас с победой, в первую очередь. Вкатились тяжело в первом периоде. Где-то перестроились, со второго периода начали немного по-другому играть, а к третьему разбегались.
Первая шайба в плей-офф? Моменты и в прошлых играх были. Просто не заходила немного. То в черенок попадал, то ещё куда. Всё через работу, и в итоге – забил.
Насколько с Челябинском играть проще, чем с Омском? Соперник не так прессингует? Могу, наверное, согласиться – Челябинск больше откатывается, Омск всегда активно идёт. Это финал конференции, это хороший соперник, нам просто нужно перестраиваться в этом плане и в первую очередь играть от себя.
Хорошо сегодня сыграли защитники, забивали голы, плюс Дронов классный пас выдал. Григорий – мастеровитый, видел, что я в центре один, хороший пас отдал, оставалось только исполнить. Я увидел, что немного защитник далеко от меня, было пространство, с метра нужно только верхом бросать.
Что нужно делать, чтобы добавить в зоне атаки? Ну я же не буду всё рассказывать. Быстрее принимать решения и растягивать. А нюансы – на льду.
На точке у «Авангарда» было всё в порядке. Как игра Челябинска в этом компоненте? Нет Седлака. Он по процентам хорош. Те, кто сегодня были, – неплохие, хорошие центральные, мы же смотрим, анализируем, надо выигрывать», — цитирует Неколенко официальный сайт «Магнитки».
- 3 апреля 2022
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