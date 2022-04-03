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Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» уверенно обыграть дома «Детройт»

Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» уверенно обыграть дома «Детройт»
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«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились два российских защитника — Артём Зуб и Никита Зайцев. Также у «сенаторов» отличился хет-триком американский форвард Джош Норрис. В составе «Детройта» голы забили Майкл Расмуссен и Дилан Ларкин.

«Оттава» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 68 встреч. «Детройт» — на 11-й строчке Востока, заработав в 69 проведённых встречах 61 очко. Ранее лидер Восточной конференции — «Флорида Пантерз» — обеспечил себе участие в Кубке Стэнли — 2022.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Врана, Гронек) – 07:21 (5x5)   1:1 Зуб (Ткачук, Жозеф) – 18:18 (5x5)   2:1 Норрис (Штюцле, Ткачук) – 22:32 (5x4)   3:1 Норрис (Холден, Жозеф) – 34:16 (5x5)   3:2 Ларкин (Гронек, Стаал) – 52:35 (5x5)   4:2 Норрис (Жозеф, Зайцев) – 58:23 (en)   5:2 Зайцев (Холден) – 59:15 (en)
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