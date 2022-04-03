Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» уверенно обыграть дома «Детройт»

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились два российских защитника — Артём Зуб и Никита Зайцев. Также у «сенаторов» отличился хет-триком американский форвард Джош Норрис. В составе «Детройта» голы забили Майкл Расмуссен и Дилан Ларкин.



«Оттава» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 68 встреч. «Детройт» — на 11-й строчке Востока, заработав в 69 проведённых встречах 61 очко. Ранее лидер Восточной конференции — «Флорида Пантерз» — обеспечил себе участие в Кубке Стэнли — 2022.