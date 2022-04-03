Сушинский: я не Кожевников, смотрю на тренера не по национальным признакам, а по работе

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал итоги работы Боба Хартли с омским клубом.



«Работа Боба Хартли с «Авангардом» была продуктивной? А вы как думаете? Конечно: два финала и один из них чемпионский. Я бы продолжил дальнейшую работу.



Хорошо отношусь к иностранным тренерам? Я же не Кожевников. Мы смотрим не по национальным признакам, а по качеству работы. Какая мне разница, русский он, американец, чёрный или белый. Мне импонирует его профессионализм.



Специалисты отмечают, что в этом сезоне «Авангард» выглядел хуже? В сравнении с прошлым сезоном исполнителей явно было меньше. Не хватило забивных ребят. Тяжеловато было в этом году.



Расстроился после игры с «Металлургом»? Это хоккей. Я же не девочка, чтобы расстраиваться. По игре всё было честно. Сработал спортивный принцип», – цитирует Сушинского «Спорт день за днём».