Артемий Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Филадельфией»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:1.
На 42-й минуте матча российский нападающий хозяев Артемий Панарин забросил единственную на данный момент шайбу своей команды в этом матче. Ассистировали россиянину Джейкоб Труба и К'Андре Миллер. Для Панарина эта шайба стала 19-й в текущем сезоне НХЛ.
До этого гости успели три раза поразить ворота россиянина Игоря Шестёркина. Сначала на 6-й минуте забил Кэм Йорк, отом через минуту отличился Оуэн Типпетт. На 41-й минуте записал свою фамилию и имя в протокол Джоэль Фараби.
- 4 апреля 2022
-
05:41
-
05:18
-
04:57
-
04:39
-
04:09
-
01:51
- 3 апреля 2022
-
23:49
-
23:30
-
22:58
-
22:44
-
22:06
-
21:44
-
20:57
-
20:29
-
20:00
-
19:28
-
18:59
-
18:30
-
17:59
-
17:48
-
17:29
-
16:31
-
16:21
-
15:39
-
15:29
-
15:00
-
14:06
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00