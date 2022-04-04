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Артемий Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Филадельфией»

Артемий Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Филадельфией»
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:1.

На 42-й минуте матча российский нападающий хозяев Артемий Панарин забросил единственную на данный момент шайбу своей команды в этом матче. Ассистировали россиянину Джейкоб Труба и К'Андре Миллер. Для Панарина эта шайба стала 19-й в текущем сезоне НХЛ.

До этого гости успели три раза поразить ворота россиянина Игоря Шестёркина. Сначала на 6-й минуте забил Кэм Йорк, отом через минуту отличился Оуэн Типпетт. На 41-й минуте записал свою фамилию и имя в протокол Джоэль Фараби.

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