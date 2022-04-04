Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



У хозяев единственный гол забил Гарнет Хэтэуэй. Ему ассистировали два российских нападающих – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. За гостей забивали Йоэль Эрикссон Эк (дубль), Тайсон Джост, Маркус Фолиньо и Николя Делорье.

В параллельном матче в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



У хозяев забивали Джей Ти Миллер и Бо Хорват. У гостей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

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