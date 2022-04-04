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Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

У хозяев единственный гол забил Гарнет Хэтэуэй. Ему ассистировали два российских нападающих – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. За гостей забивали Йоэль Эрикссон Эк (дубль), Тайсон Джост, Маркус Фолиньо и Николя Делорье.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Голигоски) – 00:36 (5x5)   0:2 Джост (Бродин, Хартман) – 01:37 (5x5)   0:3 Эрикссон Эк (Гринвей, Фолиньо) – 33:07 (5x5)   0:4 Фолиньо (Гринвей, Эрикссон Эк) – 40:30 (5x5)   1:4 Хэтэуэй (Овечкин, Кузнецов) – 50:28 (5x5)   1:5 Делорье (Сперджен, Бьюгстад) – 57:15 (en)

В параллельном матче в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев забивали Джей Ти Миллер и Бо Хорват. У гостей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пьетранджело (Айкел, Стивенсон) – 06:51 (5x5)   0:2 Маршессо – 12:31 (5x5)   1:2 Миллер (Экман-Ларссон) – 41:42 (5x5)   2:2 Хорват – 49:42 (5x4)   2:3 Теодор (Маршессо, Карлссон) – 62:05 (3x3)

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