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«Эдмонтон» в гостях разгромил «Анахайм», у Макдэвида – три очка

«Эдмонтон» в гостях разгромил «Анахайм», у Макдэвида – три очка
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

На 5-й минуте матча счёт открыли гости – забил Тайсон Бэрри. Через 4 минуты голом отметился Коннор Макдэвид. А на 16-й минуте матча забил Райан Ньюджент-Хопкинс.

На 25-й минуте забил и Ессе Пульюярви, на что голом ответил Зак Астон-Риз почти через 20 минут. На 53-й минуте имя и фамилию в протокол записал Бретт Кулак. На 57-й минуте точку в матче поставил Леон Драйзайтль. Также у Макдэвида две голевые передачи.

Эта победа стала четвертой подряд для «Эдмонтона». В прошлых матча они обыгрывали «Аризону Койост», «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бэрри (Макдэвид, Кейн) – 04:44 (5x5)   0:2 Макдэвид (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 08:58 (5x4)   0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Кулак) – 15:58 (5x5)   0:4 Пульюярви (Макдэвид, Кейн) – 24:15 (5x5)   1:4 Астон-Риз – 43:16 (5x5)   1:5 Кулак (Сеси, Драйзайтль) – 52:13 (5x5)   1:6 Драйзайтль (Кулак) – 56:02 (5x5)
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