Коннор Макдэвид забросил 40+ шайб за сезон НХЛ третий раз в карьере

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил 40+ шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге третий раз за карьеру. Канадец отличился в очередном матче НХЛ.
В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.
На 5-й минуте матча счёт открыли гости – забил Тайсон Бэрри. Через 4 минуты голом отметился Коннор Макдэвид. А на 16-й минуте матча забил Райан Ньюджент-Хопкинс.
На 25-й минуте забил и Ессе Пульюярви, на что голом ответил Зак Астон-Риз почти через 20 минут. На 53-й минуте имя и фамилию в протокол записал Бретт Кулак. На 57-й минуте точку в матче поставил Леон Драйзайтль.
Только три игрока в истории франшизы имеют большее количество сезонов с 40+ голами: Уэйн Гретцки (9), Яри Курри (7) и Гленн Андерсон (4).
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