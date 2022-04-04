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Драйзайтль стал вторым игроком в текущем сезоне НХЛ со 100+ очками

Драйзайтль стал вторым игроком в текущем сезоне НХЛ со 100+ очками
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал вторым игроком в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги со 100+ очками. Он забил гол и отдал голевую передачу.

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

На 5-й минуте матча счёт открыли гости – забил Тайсон Бэрри. Через 4 минуты голом отметился Коннор Макдэвид. А на 16-й минуте матча забил Райан Ньюджент-Хопкинс.

На 25-й минуте забил и Ессе Пульюярви, на что голом ответил Зак Астон-Риз почти через 20 минут. На 53-й минуте имя и фамилию в протокол записал Бретт Кулак. На 57-й минуте точку в матче поставил Леон Драйзайтль.

Драйзайтль — второй игрок, преодолевший отметку в 100 очков в текущей регулярном сезоне после своего партнёра по команде Коннора Макдэвида.

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