Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» обыграл «Даллас», у Гурьянова – «-2»

«Сиэтл» обыграл «Даллас», у Гурьянова – «-2»
Комментарии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Счёт голам в матче открыл Джаред Макканн на 4-й минуте. Удвоить преимущество вышло только на 45-й минуте Райану Донато. Потом одну шайбу отыграл Йон Клинберг. На 58-й минуте забил Янни Гурд, а на последней минуте отличился Карлсон Кульман.

У российского нападающего гостей Дениса Гурьянова коэффициент полезности – «-2», Владислав Наместников очков не набрал.

«Даллас» прервал серию из трёх побед подряд. До этого команда брала верх над «Сан-Хосе Шаркс» и два раза над «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макканн (Веннберг, Суси) – 03:55 (4x5)   2:0 Донато (Суси, Веннберг) – 44:53 (5x5)   2:1 Клингберг (Бенн, Хэнли) – 54:24 (4x4)   3:1 Гурд (Раск, Кульман) – 57:47 (5x5)   4:1 Кульман – 59:19 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022