«Сиэтл» обыграл «Даллас», у Гурьянова – «-2»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



Счёт голам в матче открыл Джаред Макканн на 4-й минуте. Удвоить преимущество вышло только на 45-й минуте Райану Донато. Потом одну шайбу отыграл Йон Клинберг. На 58-й минуте забил Янни Гурд, а на последней минуте отличился Карлсон Кульман.



У российского нападающего гостей Дениса Гурьянова коэффициент полезности – «-2», Владислав Наместников очков не набрал.



«Даллас» прервал серию из трёх побед подряд. До этого команда брала верх над «Сан-Хосе Шаркс» и два раза над «Анахайм Дакс».