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Овечкин превзошёл результат Нидермайера и Герина по проведённым матчам в НХЛ

Овечкин превзошёл результат Нидермайера и Герина по проведённым матчам в НХЛ
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Матч с «Миннесотой Уайлд» (1:5) стал для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1264-м в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

36-летний форвард превзошёл по данному показателю результат нынешнего генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Билла Герина и экс-защитника «Нью-Джерси Дэвилз» и «Анахайм Дакс» Скотта Нидермайера (оба по 1263). Благодаря этому российский форвард теперь делит 81-е место в истории лиги по числу проведённых матчей с завершившим карьеру Джастином Уильямсом.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых забросил 42 шайбы и сделал 37 результативных передач при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.

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