Драйзайтль отреагировал на то, что набрал 100-е очко в сезоне

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзатль прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча завершилась со счётом 6:1. Драйзайтль в этой встрече забросил одну из шайб. В результате он набрал 100-е очко в нынешнем сезоне. Леон стал вторым игроком, который преодолел этот рубеж. Ранее 100-е очко набрал и его одноклубник Коннор Макдэвид.
«Сегодня для нас был отличный тест. Думаю, что мы с ним здорово справились. И, конечно, вишенка на торте — покорение рубежа в 100 очков. Я очень счастлив», — цитирует Драйзайтля пресс-служба НХЛ.
На 5-й минуте матча счёт открыли гости – забил Тайсон Бэрри. Через 4 минуты голом отметился Коннор Макдэвид. А на 16-й минуте матча забил Райан Ньюджент-Хопкинс.
На 25-й минуте забил и Ессе Пульюярви, на что голом ответил Зак Астон-Риз почти через 20 минут. На 53-й минуте имя и фамилию в протокол записал Бретт Кулак. На 57-й минуте точку в матче поставил Леон Драйзайтль.
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