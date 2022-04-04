Шестёркин: не хочу говорить о своей игре, я немного расстроен
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась со счётом 4:3 Б.
«Я не хочу говорить о своей игре. Да, я немного расстроен, хочется продолжать побеждать. Буду дальше работать над своей игрой», — цитирует россиянина Lohud.
В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби. Решающий буллит реализовал Кевин Хейз. Три гола «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
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