Галлан похвалил хоккеистов «Рейнджерс», которые отыгрались с 0:3 в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Встреча закончилась победой «лётчиков» со счётом 4:3 Б. При этом «Рейнджерс» перевели матч в овертайм, хотя уступали 0:3.

«Мы набрали хорошее очко, никаких вопросов. Уступали 0:3, вернулись в игру и завоевали очко. Большой результат.



Во втором периоде у нас были хорошие шансы, но шайба не летела в ворота. К тому же, хорошо сыграл их вратарь. Он сделал несколько важнейших сейвов. В третьем периоде нам, наконец, удалось его пробить. И первый гол дал моральный подъём», — цитирует Галлана пресс-служба NHL.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби. Решающий буллит реализовал Кевин Хейз. Три гола «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп.