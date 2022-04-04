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В «Авангарде» рассказали о состоянии арены в Омске и показали новые фотографии

В «Авангарде» рассказали о состоянии арены в Омске и показали новые фотографии
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Пресс-служба «Авангарда» опубликовала обновлённую информацию о строительстве арены в Омске.

«Продолжается остекление центрального витража, монтаж декоративных панелей холодного и тёплого контуров фасада арены. В хоккейной чаше монтируются вентиляционные воздуховоды и ведётся подготовка к последующему устройству ледового поля.

Одновременно строители монтируют внешние и внутренние инженерные сети основного и вспомогательных зданий. Ведётся чистовая отделка помещений с 1 по 4 этажи.

На территории вокруг арены монтируются опоры освещения. Продолжается поставка оборудования, отделочных материалов, а также материалов для благоустройства прилегающей территории», — говорится в сообщении на сайте клуба.

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