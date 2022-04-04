Гендиректор «Салавата Юлаева»: легионеры представляли себе, что мы их где-то запрём

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как в клубе восприняли отъезд легионеров. После начала военной спецоперации иностранные хоккеисты покинули уфимский клуб.
«Не считаю, что они нас подставили. Здесь не было преднамеренных действий. У легионеров не было злого умысла. Тем более они действовали в рамках регламента КХЛ. Любой игрок может принять самостоятельное решение о прекращении контракта. Они это сделали. Конечно же, это отразилось на их финансовом положении. У них возникли значительные потери. Но им уже было всё равно. Нам их сложно понять. У нас разный менталитет.
Легионеры были очень напуганы, напряжение после известных событий возрастало с каждым днём. Сказал им дежурную фразу: «Никто вас силой тут держать не будет». После этих слов я услышал такой громкий выдох. Они так обрадовались… У меня было ощущение, что иностранцы вполне реально представляли себе, что мы их сейчас где-то запрём. Стало понятно, что не стоит дальше друг друга мучить. Понимали, что это ненормальная ситуация. Мы никому не читали лекций о политике. Сказал им, что они точно пожалеют, что оказались не с нами в трудный момент», — цитирует Баширова «Горобзор».
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