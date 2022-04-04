Амиров прошёл курс химиотерапии

Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман. По данным источника, российский хоккеист в настоящее время поддерживает форму, тренируясь в зале. Кроме того, «Торонто Мэйпл Лифс», которому принадлежат права на игрока, арендовал для него лёд в Германии. Там российский хоккеист может кататься три раза в неделю.



Ранее у Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Диагноз спортсмену поставили после очередного обследования и лечения.



Сообщалось, что Амиров выбыл как минимум до конца сезона. Он проходит лечение от рака в Германии. Сам хоккеист сразу заявил, что не планирует завершать карьеру и сделает всё, чтобы быстрее вернуться на лёд.