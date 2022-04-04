Вратарь Бобков покинет «Ак Барс» и продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков покинет казанский клуб. Карьеру он продолжит в «Автомобилисте». Нынешний контракт Бобкова с «Ак Барсом» заканчивается 30.04.2022.

31-летний голкипер в сезоне-2021/2022 провёл в КХЛ 16 матчей и пропустил 33 шайбы. Коэффициент надёжности составил 2.19.



Сезон-2020/2021 Бобков провёл в «Авангарде». Там он в 30 матчах пропустил 56 шайб при коэффициенте надёжности 2.01.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. Там казанцы уступили в серии омскому «Авангарду» (2-4). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после завершения серии заявил, что готов уйти в отставку, если за это выступит руководство.