Вратарь Бобков покинет «Ак Барс» и продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков покинет казанский клуб. Карьеру он продолжит в «Автомобилисте». Нынешний контракт Бобкова с «Ак Барсом» заканчивается 30.04.2022.
31-летний голкипер в сезоне-2021/2022 провёл в КХЛ 16 матчей и пропустил 33 шайбы. Коэффициент надёжности составил 2.19.
Сезон-2020/2021 Бобков провёл в «Авангарде». Там он в 30 матчах пропустил 56 шайб при коэффициенте надёжности 2.01.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. Там казанцы уступили в серии омскому «Авангарду» (2-4). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после завершения серии заявил, что готов уйти в отставку, если за это выступит руководство.
Новость по теме«Ак Барс» крупно уступил «Амкалу» в футбольном матче
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
14:45
-
13:56
-
13:47
-
13:45
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:46
-
12:07
-
11:57
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:19
-
09:40
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:38
-
08:25
-
07:29
-
07:23
-
07:21
-
06:44
-
06:20
-
05:55
-
05:49
-
05:41
-
05:18
-
04:57
-
04:39
-
04:09
-
01:51
- 3 апреля 2022
-
23:49
-
23:30
Партнерский контент