Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, как Лямся воспринял уход легионеров

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о реакции главного тренера команды Томи Лямся на уход легионеров. Функционер признал, что сам Лямся призывал отказаться от иностранцев после того, как они начали говорить о возможном уходе.



«Накануне отъезда (перед вторым матчем с «Сибирью») ночью иностранцы позвонили главному тренеру и сообщили о своём решении уехать. У них был жёсткий разговор. Томи сказал нам, что не согласен с их позицией. При этом легионеры собирались выйти на второй матч с «Сибирью». Ламса сказал: «Это уже не игроки «Салавата Юлаева», больше они нам не помогут. Лучше сразу всё отрезать и идти вперёд с новой командой».



Почему остался Лямся? Томи просто не было в чате легионеров. Поэтому он не знал, что все собрались уезжать (смеётся). Думаю, что тут объяснение простое. Он взрослый человек, который правильно понимает свою ответственность перед болельщиками, перед своей семьёй. После разговора с Лямсой у меня было такое облегчение, прямо выдохнул. Если бы он тоже уехал, вряд ли бы мы сыграли хорошо. Это и эмоционально было бы очень нелегко. После того, как легионеры уехали, поговорили с игроками. Сказали, что настало время, когда команде необходимо «держать строй». Ребята нас поддержали, сказали, что справятся и без легионеров. Задачи с нас никто не снимал. Не думаю, что мы лукавили перед друг другом в тот момент.



Может ли Лямся остаться в клубе? Да, может. Мы ведём переговоры», — приводит слова Баширова «Горобзор».