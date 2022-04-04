Канадский специалист Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда».
«Есть ли хоть какой-то шанс, что я продолжу тренировать «Авангард»? Когда второй раз я подписывал контракт с клубом, уже тогда были мысли, что это мои заключительные два года. Сейчас, наверное, главную роль играет расстояние, удалённость моей семьи от меня. Много информации гуляет в прессе, что я не хочу ехать в Омск, это абсолютная неправда. Изначально я ехал тренировать команду в Омск. Я родом из маленького индустриального холодного городка, да и сам проработал 8 лет на заводе. Если у меня есть что-то, о чём я жалею, так это то, что ни один матч мы не провели в Омске. Да, мы приезжали к нашим болельщикам, но это не совсем то.
Конечно же, первые несколько недель, когда я был в Омске, мне всё очень нравилось. Я понимал, что это будет замечательное время, поэтому сказать, что я не еду именно в Омск — это абсолютно неправильно. Сейчас, наверное, пришло время побыть со своей семьёй, мне не хватает этих моментов. Я не заявляю, что ухожу на пенсию, потому что хоккей у меня в крови. Если так случится, что матч был в Магнитогорске — то я это приму. Но мне надо взять небольшой перерыв, после него, возможно, я продолжу работу в хоккее», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 апреля 2022
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