Боб Хартли рассказал, как его отговаривали от работы в «Авангарде»

Канадский специалист Боб Хартли, объявивший об уходе из «Авангарда», рассказал, как его отговаривали от работы в омском клубе.
«После того как я встретился с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, я попросил неделю на раздумья, и пошли слухи, что я могу возглавить «ястребов». Мне стало поступать огромное количество звонков от игроков североамериканских и русских, они говорили: не вздумай ехать в КХЛ, в «Авангард», они сменили 13 тренеров за 10 сезонов, тебя уволят на предсезонке.
Но я доверился своему чутью, Александру Крылову, Илье Ковальчуку — и это было прекрасное время, шикарное время. Мои родители всегда мне говорили: не суди по национальности, расе, религии… И за четыре года у меня появилось очень много друзей, я уезжал с полными чемоданами подарков, я благодарен всем, с кем успел поработать», — передаёт слова Хартли корресподент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 апреля 2022
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