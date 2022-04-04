«Будет интересно посмотреть, на какой отметке он остановится». Барков — о рекорде Юбердо

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал достижение одноклубника — Джонатана Юбердо, который стал рекордсменом клуба по количеству очков в регулярных сезонах НХЛ.



«Он потрясающий игрок и заслуживает многое благодаря своей игре. Рекорд не мог быть побит не лучшим парнем. У нас ещё осталось много игр, так что будет очень интересно посмотреть, на какой отметке он остановится. Мне просто повезло быть его товарищем по команде, играть с ним и видеть, как он делает своё дело.



У нас достаточно талантливых игроков, но все усердно работают, а не просто ждут, что кто-то забьёт. Если вы не работаете, то ничего не произойдёт. В то же время нам нужно быть немного лучше и в оборонительной зоне», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

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