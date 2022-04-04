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«Авангард» показал процесс остекления центрального витража «Арены-Омск»

«Авангард» показал процесс остекления центрального витража «Арены-Омск»
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Омский «Авангард» на официальном сайте сообщил о ходе строительства «Арены-Омск».

«Продолжается остекление центрального витража, монтаж декоративных панелей холодного и тёплого контуров фасада арены. В хоккейной чаше монтируются вентиляционные воздуховоды и ведётся подготовка к последующему устройству ледового поля.

Источник: официальный сайт «Авангарда».

Одновременно строители монтируют внешние и внутренние инженерные сети основного и вспомогательных зданий. Ведётся чистовая отделка помещений с первого по четвёртый этажи. На территории вокруг арены монтируются опоры освещения. Продолжается поставка оборудования, отделочных материалов, а также материалов для благоустройства прилегающей территории», – говорится в сообщении.

Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года.

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