«Авангард» показал процесс остекления центрального витража «Арены-Омск»

Омский «Авангард» на официальном сайте сообщил о ходе строительства «Арены-Омск».



«Продолжается остекление центрального витража, монтаж декоративных панелей холодного и тёплого контуров фасада арены. В хоккейной чаше монтируются вентиляционные воздуховоды и ведётся подготовка к последующему устройству ледового поля.

Источник: официальный сайт «Авангарда».

Одновременно строители монтируют внешние и внутренние инженерные сети основного и вспомогательных зданий. Ведётся чистовая отделка помещений с первого по четвёртый этажи. На территории вокруг арены монтируются опоры освещения. Продолжается поставка оборудования, отделочных материалов, а также материалов для благоустройства прилегающей территории», – говорится в сообщении.



Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года.