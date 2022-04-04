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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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СКА — ЦСКА: составы команд на второй матч финала Западной конференции КХЛ

СКА — ЦСКА: составы команд на второй матч финала Западной конференции КХЛ
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Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского ЦСКА на вторую встречу в рамках финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Комаров – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;
Пыленков, Цицюра — Зыков — Бардаков, Кетов.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Абрамов – Андронов – Мингачёв, Гуськов.

Напомним, в первой встрече победу одержали москвичи со счётом 3:1.

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