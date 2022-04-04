СКА — ЦСКА: составы команд на второй матч финала Западной конференции КХЛ

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского ЦСКА на вторую встречу в рамках финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Комаров – Бурдасов;

Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;

Пыленков, Цицюра — Зыков — Бардаков, Кетов.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Абрамов – Андронов – Мингачёв, Гуськов.



Напомним, в первой встрече победу одержали москвичи со счётом 3:1.



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